СК рассказал о палке для ходьбы, найденной в районе исчезновения Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В зоне поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае найдена часть палки для ходьбы.
- Генетическая судебная экспертиза найденного предмета будет готова примерно через месяц.
КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Результаты экспертизы части палки для ходьбы, найденной в Красноярском крае в зоне поисков пропавшей семьи Усольцевых, будут готовы примерно через месяц, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Масштабные поиски красноярской семьи Усольцевых велись с 4 по 9 июня. В среду стало известно о том, что была найдена вещь, которую отправили на экспертизу для установления принадлежности пропавшим. Позже правоохранители уточнили РИА Новости, что речь идет о части палки для ходьбы.
"Следователем назначена генетическая судебная экспертиза, ориентировочные сроки завершения которой составляют около одного месяца", - сказал собеседник агентства, уточнив, что экспертиза будет проведена в Красноярске.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.