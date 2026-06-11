СК рассказал о палке для ходьбы, найденной в районе исчезновения Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Результаты экспертизы части палки для ходьбы, найденной в Красноярском крае в зоне поисков пропавшей семьи Усольцевых, будут готовы примерно через месяц, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Масштабные поиски красноярской семьи Усольцевых велись с 4 по 9 июня. В среду стало известно о том, что была найдена вещь, которую отправили на экспертизу для установления принадлежности пропавшим. Позже правоохранители уточнили РИА Новости, что речь идет о части палки для ходьбы.