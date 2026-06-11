Эксперт рассказал, почему нельзя курить за 20 минут до сдачи анализов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Курение за 20 минут до сдачи анализов может исказить результаты, так как никотин влияет на уровень глюкозы и показатели крови.
- У хронических курильщиков нормальные показатели эритроцитов могут быть компенсаторным ответом на тканевую гипоксию.
- Соблюдение правил подготовки к анализам (не курить за час, не есть восемь — двенадцать часов) помогает врачу поставить правильный диагноз и избежать пересдачи анализов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Курение за 20 минут до сдачи анализов может исказить результаты, потому что никотин повышает уровень глюкозы и влияет на показатели крови, рассказал медицинский директор лаборатории "Хеликс" Дмитрий Денисов.
"Курение запускает стрессовый каскад: надпочечники выбрасывают кортизол и адреналин, а печень - глюкозу из запасов. Уровень глюкозы у здорового человека может подскочить, превращая норму в гликемию натощак. У хронических курильщиков даже нормальные показатели эритроцитов зачастую оказываются компенсаторным ответом на тканевую гипоксию", - сказал Денисов "Газете.Ru".
Также на результаты анализов могут повлиять стресс, физическая активность и прием пищи. Эти факторы приводят к выбросу гормонов стресса - кортизола, пролактина и адреналина, что может имитировать гормональные или метаболические нарушения. Соблюдение правил подготовки (не курить за час, не есть восемь - двенадцать часов) помогает врачу поставить правильный диагноз и избежать пересдачи анализов.
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