Эксперт рассказал, почему нельзя курить за 20 минут до сдачи анализов

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Курение за 20 минут до сдачи анализов может исказить результаты, потому что никотин повышает уровень глюкозы и влияет на показатели крови, рассказал медицинский директор лаборатории "Хеликс" Дмитрий Денисов.

Также на результаты анализов могут повлиять стресс, физическая активность и прием пищи. Эти факторы приводят к выбросу гормонов стресса - кортизола, пролактина и адреналина, что может имитировать гормональные или метаболические нарушения. Соблюдение правил подготовки (не курить за час, не есть восемь - двенадцать часов) помогает врачу поставить правильный диагноз и избежать пересдачи анализов.