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Новак рассмотрел вопрос обеспечения аграриев топливом в период посевной - РИА Новости, 11.06.2026
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22:28 11.06.2026 (обновлено: 22:34 11.06.2026)
Новак рассмотрел вопрос обеспечения аграриев топливом в период посевной

Новак рассмотрел вопрос обеспечения аграриев РФ топливом в период посевной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На совещании у Александра Новака рассмотрели вопрос обеспечения аграриев России топливом в период посевной и сбора урожая.
  • Отмечена необходимость бесперебойных поставок топлива для нужд агропромышленного комплекса.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вопрос обеспечения аграриев России топливом в период посевной и сбора урожая был рассмотрен на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, сообщило правительство РФ.
"Отдельно рассмотрен вопрос обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных посевных и уборочных работ. Отмечена необходимость бесперебойных поставок для нужд агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.
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