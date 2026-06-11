Новак рассмотрел вопрос обеспечения аграриев топливом в период посевной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На совещании у Александра Новака рассмотрели вопрос обеспечения аграриев России топливом в период посевной и сбора урожая.
- Отмечена необходимость бесперебойных поставок топлива для нужд агропромышленного комплекса.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вопрос обеспечения аграриев России топливом в период посевной и сбора урожая был рассмотрен на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, сообщило правительство РФ.
"Отдельно рассмотрен вопрос обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных посевных и уборочных работ. Отмечена необходимость бесперебойных поставок для нужд агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.