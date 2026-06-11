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Новак поручил сформировать модель развития ситуации на топливном рынке - РИА Новости, 11.06.2026
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22:25 11.06.2026 (обновлено: 22:35 11.06.2026)
Новак поручил сформировать модель развития ситуации на топливном рынке

Новак поручил сформировать модель развития ситуации на топливном рынке РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке России.
  • Модель будет детализирована по регионам и позволит повысить качество мониторинга, своевременно выявлять проблемы и принимать необходимые решения.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке страны в региональном разрезе, чтобы повысить качество мониторинга, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе с максимальной детализацией всех возможных параметров, которая позволит повысить качество мониторинга, обеспечит своевременное выявление узких мест и даст возможность превентивно принимать необходимые решения", - сказано в сообщении на сайте правительства.
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