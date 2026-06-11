Новак поручил сформировать модель развития ситуации на топливном рынке

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке страны в региональном разрезе, чтобы повысить качество мониторинга, сообщило правительство РФ.

"Александр Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе с максимальной детализацией всех возможных параметров, которая позволит повысить качество мониторинга, обеспечит своевременное выявление узких мест и даст возможность превентивно принимать необходимые решения", - сказано в сообщении на сайте правительства.