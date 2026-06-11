США продлили лицензию по "Сахалину-2"

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США продлили до 18 декабря разрешение на операции, связанные с морской транспортировкой нефти с "Сахалин-2" в Японию, следует из лицензии американского Минфина.

"Все операции... связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены до 12.01 по восточному поясному времени (20.01 мск - ред.) 18 декабря 2026 года при условии, что бипродукт проекта "Сахалин-2" предназначен исключительно для импорта в Японию", - говорится в опубликованном документе.