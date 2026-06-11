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США продлили лицензию по "Сахалину-2" - РИА Новости, 11.06.2026
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20:02 11.06.2026 (обновлено: 20:15 11.06.2026)
США продлили лицензию по "Сахалину-2"

Минфин США продлил лицензию по "Сахалину-2"

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Cygnus Passage" в Корсаковском районе Сахалина
Танкер-газовоз Cygnus Passage в Корсаковском районе Сахалина - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз "Cygnus Passage" в Корсаковском районе Сахалина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США продлили разрешение на операции, связанные с морской транспортировкой нефти с «Сахалин-2» в Японию.
  • Лицензия американского Минфина разрешает все сделки, связанные с транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта «Сахалин-2», до 18 декабря 2026 года.
  • Транспортировка нефти возможна только в Японию.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США продлили до 18 декабря разрешение на операции, связанные с морской транспортировкой нефти с "Сахалин-2" в Японию, следует из лицензии американского Минфина.
В декабре 2025 года минфин США разрешил финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2". Отмечалось, что все сделки, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены вплоть до 18 июня 2026 года при условии, что транспортировка осуществляется исключительно в Японию.
"Все операции... связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены до 12.01 по восточному поясному времени (20.01 мск - ред.) 18 декабря 2026 года при условии, что бипродукт проекта "Сахалин-2" предназначен исключительно для импорта в Японию", - говорится в опубликованном документе.
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