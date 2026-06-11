В ЕК не подтвердили связь безвиза Грузии с антироссийскими санкциями

Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссия не подтвердила, что сохранение безвизового режима с Грузией связано с присоединением Тбилиси к санкциям против России.

На этой неделе пройдет встреча чиновников ЕС и Грузии для обсуждения устранения обстоятельств, которые привели к приостановке безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.

БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Еврокомиссия не подтвердила, что сохранение безвизового режима с Грузией связано с присоединением Тбилиси к санкциям против России, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт.

Представитель комиссии сообщил, что на этой неделе пройдет встреча чиновников ЕС Грузии в рамках механизма, запущенного после решения Евросоюза приостановить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.

"Цель этой встречи - устранить обстоятельства, которые привели к приостановке. Именно это будет обсуждаться", - заявил он.

По словам представителя ЕК , речь идет о претензиях Брюсселя к выполнению Грузией обязательств по безвизовому режиму, связанными с "демократией и правами".

"Эти обстоятельства, которые привели к приостановке, связаны с нарушением Грузией обязательств, принятых в рамках безвизового режима, в ключевых областях демократии и основных прав", - утверждает он.

В марте 2026 года ЕС на 12 месяцев приостановил действие безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии, объяснив это разногласиями с Тбилиси по вопросам внутренней политики и соблюдения демократических стандартов.