В ЕК не подтвердили связь безвиза Грузии с антироссийскими санкциями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия не подтвердила, что сохранение безвизового режима с Грузией связано с присоединением Тбилиси к санкциям против России.
- На этой неделе пройдет встреча чиновников ЕС и Грузии для обсуждения устранения обстоятельств, которые привели к приостановке безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Еврокомиссия не подтвердила, что сохранение безвизового режима с Грузией связано с присоединением Тбилиси к санкциям против России, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт.
"Цель этой встречи - устранить обстоятельства, которые привели к приостановке. Именно это будет обсуждаться", - заявил он.
"Эти обстоятельства, которые привели к приостановке, связаны с нарушением Грузией обязательств, принятых в рамках безвизового режима, в ключевых областях демократии и основных прав", - утверждает он.
В марте 2026 года ЕС на 12 месяцев приостановил действие безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии, объяснив это разногласиями с Тбилиси по вопросам внутренней политики и соблюдения демократических стандартов.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима, что может нанести ущерб интересам страны.