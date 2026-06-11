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В ЕК не подтвердили связь безвиза Грузии с антироссийскими санкциями - РИА Новости, 11.06.2026
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16:08 11.06.2026
В ЕК не подтвердили связь безвиза Грузии с антироссийскими санкциями

Ламмерт: ЕК не подтвердила связь безвиза Грузии с санкциями против России

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия не подтвердила, что сохранение безвизового режима с Грузией связано с присоединением Тбилиси к санкциям против России.
  • На этой неделе пройдет встреча чиновников ЕС и Грузии для обсуждения устранения обстоятельств, которые привели к приостановке безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Еврокомиссия не подтвердила, что сохранение безвизового режима с Грузией связано с присоединением Тбилиси к санкциям против России, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт.
Представитель комиссии сообщил, что на этой неделе пройдет встреча чиновников ЕС и Грузии в рамках механизма, запущенного после решения Евросоюза приостановить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
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"Цель этой встречи - устранить обстоятельства, которые привели к приостановке. Именно это будет обсуждаться", - заявил он.
По словам представителя ЕК, речь идет о претензиях Брюсселя к выполнению Грузией обязательств по безвизовому режиму, связанными с "демократией и правами".
"Эти обстоятельства, которые привели к приостановке, связаны с нарушением Грузией обязательств, принятых в рамках безвизового режима, в ключевых областях демократии и основных прав", - утверждает он.
В марте 2026 года ЕС на 12 месяцев приостановил действие безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии, объяснив это разногласиями с Тбилиси по вопросам внутренней политики и соблюдения демократических стандартов.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима, что может нанести ущерб интересам страны.
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