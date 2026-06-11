Эксперт предупредил о схемах мошенников в период сдачи ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники используют страх выпускников и их родителей в период сдачи ЕГЭ, продавая ответы и рассылая фишинговые ссылки.
- Одна из схем мошенничества — создание фишинговых сайтов, которые под видом оплаты ответов просят авторизоваться через «Госуслуги».
- Эксперт предупредил, что любые предложения о покупке ответов или исправлении баллов являются мошенничеством.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мошенники в период сдачи ЕГЭ используют страх выпускников и их родителей, продавая ответы, рассылая фишинговые ссылки и предлагая исправить баллы за деньги, рассказал технический директор компании "Стахановец" Сергей Щербаков.
"Основная схема - продажа ответов: человек переводит деньги и ничего не получает. Еще одна - фишинговые сайты под видом оплаты ответов просят авторизоваться через "Госуслуги". После объявления результатов звонят и предлагают за деньги исправить баллы - это обман. Никаких реальных утечек вариантов ЕГЭ до экзамена не существует", - сказал Щербаков в разговоре с "Лентой.ру".
По словам эксперта, мошенники также звонят от имени школы или регионального центра обработки информации, сообщают о техническом сбое и вынуждают назвать код из СМС или перейти по ссылке. Он также добавил, что встречаются фальшивые объявления об индивидуальной подготовке от якобы членов экзаменационных комиссий.
Любые предложения о покупке ответов или исправлении баллов - это мошенничество, предупредил эксперт.