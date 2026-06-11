Эксперт предупредил о схемах мошенников в период сдачи ЕГЭ

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мошенники в период сдачи ЕГЭ используют страх выпускников и их родителей, продавая ответы, рассылая фишинговые ссылки и предлагая исправить баллы за деньги, рассказал технический директор компании "Стахановец" Сергей Щербаков.

По словам эксперта, мошенники также звонят от имени школы или регионального центра обработки информации, сообщают о техническом сбое и вынуждают назвать код из СМС или перейти по ссылке. Он также добавил, что встречаются фальшивые объявления об индивидуальной подготовке от якобы членов экзаменационных комиссий.