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Более 25 тысяч выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по обществознанию и физике - РИА Новости, 11.06.2026
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Новости Подмосковья
 
14:59 11.06.2026
Более 25 тысяч выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по обществознанию и физике

В Подмосковье более 25 тыс человек сдали ЕГЭ по обществознанию и физике 11 июня

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сдача ЕГЭ
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Свыше 25 тысяч выпускников Подмосковья сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию и физике, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Экзамены по этим двум предметам прошли в рамках основного периода ЕГЭ в четверг.
На ЕГЭ по обществознанию в Подмосковье зарегистрировались более 17 тысяч школьников. Экзамен состоял из 25 заданий, разделенных на две части — с кратким и развернутым ответом. На выполнение работы отводилось 210 минут.
ЕГЭ по физике сдавали 8 тысяч выпускников. Экзаменационная работа включала 26 заданий в двух частях, на решение давали 235 минут. Все справочные данные (таблицы плотности, константы) выдавали организаторы вместе с контрольно-измерительными материалами.
Для проведения экзаменов организовали 226 пунктов. За ходом испытаний следили больше 500 общественных наблюдателей. Также контроль осуществляли еще свыше 500 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах видеонаблюдения.
Ознакомиться с результатами участники экзаменов смогут не позднее 24 июня. Для школьников, которые не пришли в основной день, предусмотрены резервные даты: 22 июня — физика, 23 июня — обществознание.
Следующий ЕГЭ пройдет 15 июня. Выпускники будут сдавать биологию, географию и иностранные языки.
 
Новости ПодмосковьяОсновной государственный экзамен (ОГЭ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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