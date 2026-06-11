Более 25 тысяч выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по обществознанию и физике

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Свыше 25 тысяч выпускников Подмосковья сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию и физике, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамены по этим двум предметам прошли в рамках основного периода ЕГЭ в четверг.

На ЕГЭ по обществознанию в Подмосковье зарегистрировались более 17 тысяч школьников. Экзамен состоял из 25 заданий, разделенных на две части — с кратким и развернутым ответом. На выполнение работы отводилось 210 минут.

ЕГЭ по физике сдавали 8 тысяч выпускников. Экзаменационная работа включала 26 заданий в двух частях, на решение давали 235 минут. Все справочные данные (таблицы плотности, константы) выдавали организаторы вместе с контрольно-измерительными материалами.

Для проведения экзаменов организовали 226 пунктов. За ходом испытаний следили больше 500 общественных наблюдателей. Также контроль осуществляли еще свыше 500 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах видеонаблюдения.

Ознакомиться с результатами участники экзаменов смогут не позднее 24 июня. Для школьников, которые не пришли в основной день, предусмотрены резервные даты: 22 июня — физика, 23 июня — обществознание.