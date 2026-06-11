Глава Рособрнадзора исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в 2027 году состоится и пройдет без серьезных изменений.
- Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ЕГЭ в 2027 году состоится и пройдет без серьезных изменений, отмены экзамена не будет, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Состоится, конечно. Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных ковиду. Хотя мы даже в ковид проводили экзамен. Каких-то серьезных изменений пока мы не планируем", - сказал Музаев.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня.