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Глава Рособрнадзора исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году - РИА Новости, 11.06.2026
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02:06 11.06.2026
Глава Рособрнадзора исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

Глава Рособрнадзора Музаев исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в 2027 году состоится и пройдет без серьезных изменений.
  • Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ЕГЭ в 2027 году состоится и пройдет без серьезных изменений, отмены экзамена не будет, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Состоится, конечно. Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных ковиду. Хотя мы даже в ковид проводили экзамен. Каких-то серьезных изменений пока мы не планируем", - сказал Музаев.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня.
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Анзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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