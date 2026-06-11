Emirates предложит дополнительную страховку пассажирам на рейсах в Дубай

Краткий пересказ от РИА ИИ Авиакомпания Emirates предложит пассажирам страховку, чтобы убедить их лететь в Дубай или через него, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Emirates работает над внедрением «доступного по цене» продукта со страховой гарантией возврата денег и прибытия клиентов домой.

Авиакомпания Emirates отказалась от ранее установленных целевых показателей прибыли и стремится закончить финансовый год без убытков.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания ОАЭ Emirates предложит пассажирам страховку, чтобы убедить их лететь в Дубай или через него, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, сообщил президент компании Тим Кларк (Tim Clark) в интервью газете Крупнейшая авиакомпания ОАЭ Emirates предложит пассажирам страховку, чтобы убедить их лететь в Дубай или через него, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, сообщил президент компании Тим Кларк (Tim Clark) в интервью газете Financial Times

"Авиакомпания Emirates предложит пассажирам страховку, чтобы убедить их лететь в Дубай или через него, несмотря на то, что многие правительства не рекомендуют поездки в регион (на Ближний Восток - ред.)", - передает газета слова президента компании.

Кларк отметил, что Emirates работает со страховыми компаниями над внедрением собственного "доступного по цене" продукта с гарантией возврата денег и прибытия клиентов домой. Президент компании подчеркнул, что гарантии не будут зависеть от того, летит ли пассажир рейсом Emirates или нет.

Компания также предложит организовать обратный перелет - при необходимости с использованием других авиакомпаний - чтобы уменьшить опасения, что путешественники окажутся в затруднительном положении, если конфликт возобновится, добавил он.

Кларк также добавил, что Emirates отказалась от ранее установленных целевых показателей прибыли и стремиться закончить финансовый год хотя бы без убытков, даже если конфликт на Ближнем Востоке возобновится.

США и Израиль еще 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана . Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников, что привело к массовым отменам рейсов.