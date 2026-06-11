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Emirates предложит дополнительную страховку пассажирам на рейсах в Дубай - РИА Новости, 11.06.2026
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09:29 11.06.2026
Emirates предложит дополнительную страховку пассажирам на рейсах в Дубай

FT: Emirates предложит пассажирам страховку, чтобы убедить их лететь в Дубай

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпания Emirates предложит пассажирам страховку, чтобы убедить их лететь в Дубай или через него, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
  • Emirates работает над внедрением «доступного по цене» продукта со страховой гарантией возврата денег и прибытия клиентов домой.
  • Авиакомпания Emirates отказалась от ранее установленных целевых показателей прибыли и стремится закончить финансовый год без убытков.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания ОАЭ Emirates предложит пассажирам страховку, чтобы убедить их лететь в Дубай или через него, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, сообщил президент компании Тим Кларк (Tim Clark) в интервью газете Financial Times.
"Авиакомпания Emirates предложит пассажирам страховку, чтобы убедить их лететь в Дубай или через него, несмотря на то, что многие правительства не рекомендуют поездки в регион (на Ближний Восток - ред.)", - передает газета слова президента компании.
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Кларк отметил, что Emirates работает со страховыми компаниями над внедрением собственного "доступного по цене" продукта с гарантией возврата денег и прибытия клиентов домой. Президент компании подчеркнул, что гарантии не будут зависеть от того, летит ли пассажир рейсом Emirates или нет.
Компания также предложит организовать обратный перелет - при необходимости с использованием других авиакомпаний - чтобы уменьшить опасения, что путешественники окажутся в затруднительном положении, если конфликт возобновится, добавил он.
Кларк также добавил, что Emirates отказалась от ранее установленных целевых показателей прибыли и стремиться закончить финансовый год хотя бы без убытков, даже если конфликт на Ближнем Востоке возобновится.
США и Израиль еще 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников, что привело к массовым отменам рейсов.
Emirates - крупнейшая авиакомпания ОАЭ, основанная в 1984 году. Компания осуществляет полеты в более чем 150 мест назначения по всему миру. Штаб-квартира расположена в Дубае.
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