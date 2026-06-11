В Смоленске двое взрослых и подросток пострадали в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ В Смоленске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, который столкнулся с деревом после того, как водитель потерял сознание.

Госпитализированы двое взрослых и подросток, еще несколько пострадавших отпущены на амбулаторное лечение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Двое взрослых и подросток госпитализированы после ДТП с маршрутным автобусом в Смоленске, где водитель потерял сознание за рулем и врезался в дерево, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как информировало УМВД, в четверг в Смоленске маршрутка столкнулась с деревом после того, как водитель потерял сознание, погибла пассажирка. По данным прокуратуры, в ДТП пострадали восемь человек, в том числе несовершеннолетние. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Мужчина … 1970 года рождения с переломами ребер и пневмотораксом госпитализирован, женщина … 1960 года рождения с переломом лопатки госпитализирована… Подростка 2009 года рождения доставили в нейрохирургию с ушибом головного мозга", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 61-летнего водителя с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки после оказания помощи отпустили домой. Еще две пострадавшие женщины и две девочки 2011 года рождения после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение.