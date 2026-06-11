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В Смоленске двое взрослых и подросток пострадали в ДТП - РИА Новости, 11.06.2026
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22:18 11.06.2026
В Смоленске двое взрослых и подросток пострадали в ДТП

В Смоленске двое взрослых и подросток пострадали в ДТП с маршруткой

© Фото : Полиция Смоленщины/MAXДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске
ДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Полиция Смоленщины/MAX
ДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Смоленске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, который столкнулся с деревом после того, как водитель потерял сознание.
  • Госпитализированы двое взрослых и подросток, еще несколько пострадавших отпущены на амбулаторное лечение.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Двое взрослых и подросток госпитализированы после ДТП с маршрутным автобусом в Смоленске, где водитель потерял сознание за рулем и врезался в дерево, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как информировало УМВД, в четверг в Смоленске маршрутка столкнулась с деревом после того, как водитель потерял сознание, погибла пассажирка. По данным прокуратуры, в ДТП пострадали восемь человек, в том числе несовершеннолетние. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Мужчина … 1970 года рождения с переломами ребер и пневмотораксом госпитализирован, женщина … 1960 года рождения с переломом лопатки госпитализирована… Подростка 2009 года рождения доставили в нейрохирургию с ушибом головного мозга", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 61-летнего водителя с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки после оказания помощи отпустили домой. Еще две пострадавшие женщины и две девочки 2011 года рождения после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение.
Собеседник уточнил, что у одной из отпущенных пассажирок зафиксировано растяжение шеи и перелом лучевой кости, у другой - ссадины и перелом зуба, у двух подростков - ушибы носа и мягких тканей лица.
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