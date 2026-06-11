Молдавия должна возобновить переговоры с Россией, заявил Додон

КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Молдавии нужно восстановить отношения с Россией ради сотрудничества в областях экономики и энергетики, заявил бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

Он выразил уверенность, что через несколько месяцев власти Молдавии сами скажут, что нужно вести переговоры с Россией.