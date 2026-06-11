Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший президент Молдавии Игорь Додон выступил за восстановление связей с Россией на Петербургском международном экономическом форуме.
- Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу назвал заявления Додона об улучшении отношений с Россией «услужливостью».
- Додон выразил уверенность, что власти Молдавии осознают необходимость переговоров с Россией в экономической и энергетической сферах.
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Молдавии нужно восстановить отношения с Россией ради сотрудничества в областях экономики и энергетики, заявил бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
Додон на Петербургском международном экономическом форуме выступил за восстановление связей с Россией. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу назвал эти заявления "услужливостью".
"Наши коллеги в правительстве должны понять, что ситуация меняется, и последовать примеру некоторых европейских лидеров, которые все чаще говорят о необходимости начать переговоры с РФ. Мы должны вести переговоры со всеми с точки зрения экономики, а не геополитики, у нас есть экономические и энергетические интересы и на Востоке, и на Западе", - заявил Додон журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Гросу.
Он выразил уверенность, что через несколько месяцев власти Молдавии сами скажут, что нужно вести переговоры с Россией.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.