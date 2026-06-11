Дмитриев рассказал, что нужно сделать для достижения мира на Украине

БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Для достижения мира на Украине необходимо принять реалистичное решение, которое уже находится на столе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.