Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что для достижения мира на Украине необходимо принять реалистичное решение, которое уже предложено.
- Дмитриев выразил надежду на то, что европейские страны займут более реалистичную позицию в процессе урегулирования на Украине.
- По словам Дмитриева, Россия четко изложила свое видение мирного урегулирования на Украине, и позиция европейских стран меняется в более реалистичную сторону.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Для достижения мира на Украине необходимо принять реалистичное решение, которое уже находится на столе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"На самом деле довольно ясно, что именно нужно для мира (на Украине - ред.) — реалистичное решение. Ведь помните, раньше некоторые люди предлагали нереалистичные варианты, поэтому я думаю, что сейчас на столе лежит реалистичное решение. Если Украина его примет, мир наступит немедленно", - заявил Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
Говоря об участии в процессе урегулирования на Украине европейских стран, Дмитриев выразил надежду, что они также займут более реалистичную позицию.
Он пояснил, что Россия в лице президента страны Владимира Путина ранее четко изложила свое видение мирного урегулирования на Украине.