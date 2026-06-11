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Дмитриев рассказал, что нужно сделать для достижения мира на Украине - РИА Новости, 11.06.2026
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10:06 11.06.2026
Дмитриев рассказал, что нужно сделать для достижения мира на Украине

Дмитриев: для достижения мира на Украине необходимо принять реалистичное решение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что для достижения мира на Украине необходимо принять реалистичное решение, которое уже предложено.
  • Дмитриев выразил надежду на то, что европейские страны займут более реалистичную позицию в процессе урегулирования на Украине.
  • По словам Дмитриева, Россия четко изложила свое видение мирного урегулирования на Украине, и позиция европейских стран меняется в более реалистичную сторону.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Для достижения мира на Украине необходимо принять реалистичное решение, которое уже находится на столе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"На самом деле довольно ясно, что именно нужно для мира (на Украине - ред.) — реалистичное решение. Ведь помните, раньше некоторые люди предлагали нереалистичные варианты, поэтому я думаю, что сейчас на столе лежит реалистичное решение. Если Украина его примет, мир наступит немедленно", - заявил Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
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Говоря об участии в процессе урегулирования на Украине европейских стран, Дмитриев выразил надежду, что они также займут более реалистичную позицию.
"Позиция России ясна и последовательна. Мы рады, что европейская позиция меняется, потому что раньше она была нереалистичной. И я надеюсь, что Европа станет более реалистичной", - отметил Дмитриев.
Он пояснил, что Россия в лице президента страны Владимира Путина ранее четко изложила свое видение мирного урегулирования на Украине.
"И даже Зеленский заявлял, что американцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если Украина уйдет из Донбасса. Так что, я считаю, Зеленский тоже в значительной степени понимает, в чем заключается позиция США и в чем заключается российская позиция", - подчеркнул Дмитриев.
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