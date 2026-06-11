Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что главе евродипломатии Кае Каллас удалось вызвать раздражение у всех.
- Издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщает, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности и недовольства работой Каллас.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главе евродипломатии Кае Каллас удалось вызвать раздражение у всех, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.