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Каллас удалось вызвать раздражение у всех, считает Дмитриев - РИА Новости, 11.06.2026
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09:22 11.06.2026
Каллас удалось вызвать раздражение у всех, считает Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: Кае Каллас удалось вызвать раздражение у всех

© REUTERS / Yves HermanКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что главе евродипломатии Кае Каллас удалось вызвать раздражение у всех.
  • Издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщает, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности и недовольства работой Каллас.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главе евродипломатии Кае Каллас удалось вызвать раздражение у всех, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщило, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой Каллас.
"Кае удалось вызвать раздражение у всех", - написал Дмитриев в соцсети X, прокомментировав публикацию Financial Times.
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В миреРоссияКайя КалласКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
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