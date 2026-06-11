Европейские компании желают вернуться на российский рынок, заявил Дмитриев

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия получает сигналы от многих европейских компаний о желании вернуться на российский рынок.