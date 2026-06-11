Европейские компании желают вернуться на российский рынок, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия получает сигналы от многих европейских компаний о желании вернуться на российский рынок.
- Торговые обороты у многих европейских компаний снизились на 30–40%, отметил Дмитриев.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет приветствовать возвращение компаний, если они «не наследили или не нахамили», уходя.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия получает сигналы от многих европейских компаний о желании вернуться на российский рынок.
"Мы действительно получаем сигналы от многих европейских компаний о желании выйти на российский рынок. У многих предприятий торговые обороты снизились на 30-40%. Думаю, слово "усталость" хорошо описывает ситуацию с точки зрения европейских компаний, поскольку у них был очень успешный бизнес в России", - заявил Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
После начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. Теперь же некоторые из них хотят вернуться, говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026. И Россия будет приветствовать их возвращение, если, уходя, они "не наследили или не нахамили", подчеркивал президент.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае прошлого года говорил, что для зарубежных кампаний, хамски покинувших рынок РФ, будет применяться особый режим.