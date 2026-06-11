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Европейские компании желают вернуться на российский рынок, заявил Дмитриев - РИА Новости, 11.06.2026
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08:56 11.06.2026
Европейские компании желают вернуться на российский рынок, заявил Дмитриев

Дмитриев: многие европейские компании желают вернуться на российский рынок

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия получает сигналы от многих европейских компаний о желании вернуться на российский рынок.
  • Торговые обороты у многих европейских компаний снизились на 30–40%, отметил Дмитриев.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет приветствовать возвращение компаний, если они «не наследили или не нахамили», уходя.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия получает сигналы от многих европейских компаний о желании вернуться на российский рынок.
"Мы действительно получаем сигналы от многих европейских компаний о желании выйти на российский рынок. У многих предприятий торговые обороты снизились на 30-40%. Думаю, слово "усталость" хорошо описывает ситуацию с точки зрения европейских компаний, поскольку у них был очень успешный бизнес в России", - заявил Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
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После начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. Теперь же некоторые из них хотят вернуться, говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026. И Россия будет приветствовать их возвращение, если, уходя, они "не наследили или не нахамили", подчеркивал президент.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае прошлого года говорил, что для зарубежных кампаний, хамски покинувших рынок РФ, будет применяться особый режим.
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ЭкономикаРоссияУкраинаКирилл ДмитриевВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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