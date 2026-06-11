МИА "Россия сегодня" примет участие в дискуссии в рамках ПМЮФ

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В рамках сессии "Традиционные и новые СМИ: правовые инструменты и гарантии совместного развития" участники форума обсудят риски и вызовы, которые развитие ИИ несет для традиционных и новых медиа.

В обсуждении примут участие представители федеральных органов власти, информационных агентств, традиционных и новых медиа, эксперты технологических компаний, правоведы. Они обсудят будущее традиционных СМИ в условиях возможной переориентации потребителей на контент, созданный нейросетями, поделятся своими ожиданиями от нового российского закона об искусственном интеллекте. Особое внимание будет уделено проблемам фактчекинга и защиты права граждан на достоверную информацию.

Дискуссия состоится в КВЦ "Экспофорум" 26 июня 2026 года с 12:00 до 13:30 (павильон Е, зал Е11)