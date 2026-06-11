Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор ФГБУ "Национальный парк „Валдайский“" Сергей Маленко внесен в базу данных сайта "Миротворец".
- Поводом для внесения в базу стала организация мероприятий с участием уроженцев ЛНР и ДНР.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Директор ФГБУ "Национальный парк "Валдайский" Сергей Маленко внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Маленко были опубликованы на сайте в четверг. "Миротворец" обвиняет его в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины и участии в актах гуманитарной агрессии против Украины. Поводом для внесения в базу стала организация директором и сотрудниками "Валдайского" мероприятий, в которых участвовали уроженцы ЛНР и ДНР.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
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