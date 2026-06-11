Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину.
- Телеграмма была отправлена по случаю Дня России.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации товарищу Владимиру Владимировичу Путину по случаю Дня России", - говорится в сообщении.
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