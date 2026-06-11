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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 11.06.2026
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14:12 11.06.2026 (обновлено: 14:18 11.06.2026)
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину по случаю Дня России

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину.
  • Телеграмма была отправлена по случаю Дня России.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации товарищу Владимиру Владимировичу Путину по случаю Дня России", - говорится в сообщении.
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