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Россиян ждет сокращенный рабочий день - РИА Новости, 11.06.2026
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00:08 11.06.2026 (обновлено: 07:16 11.06.2026)
Россиян ждет сокращенный рабочий день

Россияне с пятидневным рабочим графиком будут работать на час меньше 11 июня

© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина работает за компьютером
Женщина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина работает за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 11 июня россияне с пятидневным графиком работы будут трудиться на один час меньше, так как это предпраздничный день.
  • Праздничный день и сокращенный рабочий день не повлияют на размер зарплаты, если сотрудник весь июнь отработает полностью.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россияне с пятидневным графиком работы в четверг, 11 июня, будут трудиться на один час меньше, поскольку это предпраздничный день, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.
«
"В связи с тем, что 12 июня отмечается День России, 11 июня является предпраздничным днем и в соответствии с требованиями трудового законодательства рабочий день будет сокращен на 1 час", — сказал Балынин.
Праздничный день и сокращенный рабочий день никак не повлияют на размер зарплаты, если сотрудник весь июнь отработает полностью. Как пояснил эксперт, заработная плата рассчитывается из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце.
В следующий раз сокращенный рабочий день ожидает россиян 3 ноября перед Днем народного единства.
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