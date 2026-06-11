Россиян ждет сокращенный рабочий день

Краткий пересказ от РИА ИИ 11 июня россияне с пятидневным графиком работы будут трудиться на один час меньше, так как это предпраздничный день.

Праздничный день и сокращенный рабочий день не повлияют на размер зарплаты, если сотрудник весь июнь отработает полностью.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россияне с пятидневным графиком работы в четверг, 11 июня, будут трудиться на один час меньше, поскольку это предпраздничный день, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

« "В связи с тем, что 12 июня отмечается День России , 11 июня является предпраздничным днем и в соответствии с требованиями трудового законодательства рабочий день будет сокращен на 1 час", — сказал Балынин

Праздничный день и сокращенный рабочий день никак не повлияют на размер зарплаты, если сотрудник весь июнь отработает полностью. Как пояснил эксперт, заработная плата рассчитывается из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце.