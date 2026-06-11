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В Пермском крае могут прекратить дело после гибели четырех туристов - РИА Новости, 11.06.2026
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17:13 11.06.2026
В Пермском крае могут прекратить дело после гибели четырех туристов

В Пермском крае могут закрыть дело о гибели туристов в районе плато Кваркуш

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В конце февраля в районе плато Кваркуш Пермского края пропала группа из пяти туристов, четверо из которых впоследствии погибли.
  • Уголовное дело по факту гибели туристов рассматривается как несчастный случай и может быть прекращено.
ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Гибель в конце февраля четырех туристов в районе плато Кваркуш Пермского края рассматривается как несчастный случай, в связи с чем уголовное дело может быть прекращено, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В конце феврале в районе плато Кваркуш в Пермском крае во время 100-километрового похода пропали пять уфимских туристов на снегоходах. Было возбуждено уголовное дело. В начале марта стало известно о гибели четырех потерявшихся. Единственный выживший из группы мужчина 67 лет пролежал в сугробе девять дней в ожидании помощи. Его нашли 1 марта и госпитализировали с обморожением. Позднее его состояние улучшилось, мужчину перевели в больницу в Башкирии.
"Дело еще в производстве, рассматривается как несчастный случай. Дело может быть прекращено за отсутствием события преступления", - сказал собеседник.
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