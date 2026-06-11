В Пермском крае могут прекратить дело после гибели четырех туристов

ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Гибель в конце февраля четырех туристов в районе плато Кваркуш Пермского края рассматривается как несчастный случай, в связи с чем уголовное дело может быть прекращено, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.