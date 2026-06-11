Дегтярев: рассчитываем на конструктивное взаимодействие с руководством FIS

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев у себя в Telegram-канале поздравил Александра Оспельта с избранием на пост президента Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) и выразил надежду на конструктивное взаимодействие с новым руководством.