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Дегтярев: рассчитываем на конструктивное взаимодействие с руководством FIS - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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13:28 11.06.2026
Дегтярев: рассчитываем на конструктивное взаимодействие с руководством FIS

Дегтярев: рассчитываем на конструктивное взаимодействие с новым руководством FIS

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), получив 65 голосов делегатов.
  • Михаил Дегтярев поздравил Александра Оспельта с избранием и выразил надежду на конструктивное взаимодействие с новым руководством FIS.
  • В России создана Федерация лыжных видов спорта и сноуборда, которую возглавил Дмитрий Свищев, и это может способствовать возвращению российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев у себя в Telegram-канале поздравил Александра Оспельта с избранием на пост президента Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) и выразил надежду на конструктивное взаимодействие с новым руководством.
Оспельт в четверг был избран новым президентом FIS. Он сменил шведа Юхана Элиаша, который возглавлял организацию с июня 2021 года. Оспельт получил 65 голосов делегатов, Элиаш - 64 голоса.
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"Поздравляю Александра Оспельта с избранием президентом FIS. Это опытный руководитель и юрист, многие годы работавший на благо развития лыжного спорта, в том числе в качестве президента Лыжной ассоциации Лихтенштейна", - написал Дегтярев.
"Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с новым руководством FIS. В России в этом году также произошли серьезные изменения в лыжных видах спорта - создана Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России, которую возглавил Дмитрий Свищев. Он также возглавил делегацию от России на конгрессе в Белграде. Уверен, что обновление в международной и российской федерациях будет способствовать укреплению нашего диалога, повышению доверия и возвращению российских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях", - добавил глава Минспорта РФ.
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