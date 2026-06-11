СМИ: военные предупредили Трампа о риске потерь при захвате острова Харк

Пентагон и Белый дом рассматривали любые шаги по захвату острова как вариант "эндшпиля" - последнего средства, которое может изменить баланс в конфликте, говорится в сообщении.

Трамп ранее заявил, что американские силы могут захватить иранский остров Харк. По его словам, контроль США над островом всегда был для него предпочтительным вариантом. Трамп при этом усомнился, что американцы готовы к длительной операции по захвату Харка.