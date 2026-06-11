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СМИ: военные предупредили Трампа о риске потерь при захвате острова Харк - РИА Новости, 11.06.2026
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16:57 11.06.2026 (обновлено: 17:57 11.06.2026)
СМИ: военные предупредили Трампа о риске потерь при захвате острова Харк

CNN: Трампа предупредили о рисках тяжелых потерь при захвате острова Харк

CC0 / Public domain / Остров Харк
Остров Харк - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC0 / Public domain /
Остров Харк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные предупредили президента Трампа о рисках наземной операции для захвата иранского острова Харк, которая может привести к большим потерям со стороны США.
  • Пентагон и Белый дом рассматривали захват острова как последнее средство, способное изменить баланс в конфликте.
  • На острове Харк, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американские военные предупредили президента США Дональда Трампа о том, что для захвата иранского острова Харк может потребоваться наземная операция, в результате которой силы США понесут большие потери, утверждает со ссылкой на источники телеканал CNN.
Как сообщает телеканал со ссылкой на неназванных представителей Пентагона и администрации, американские военные несколько месяцев разрабатывали план захвата острова, но операция откладывалась из-за слишком высоких рисков.
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"Официальные лица сообщили президенту Трампу, что такая операция, вероятно, потребует значительного количества наземных войск и потенциально может привести к тяжелым потерям со стороны США", - говорится в сообщении.
Пентагон и Белый дом рассматривали любые шаги по захвату острова как вариант "эндшпиля" - последнего средства, которое может изменить баланс в конфликте, говорится в сообщении.
В то же время, по информации CNN, Иран на протяжении нескольких месяцев готовился к операции США по установлению контроля над островом Харк. Источники рассказали телеканалу, что иранские усилия включают в себя переброску на остров дополнительных переносных зенитно-ракетных комплексов, а также расстановку на острове ловушек с противопехотными и противотанковыми минами, в том числе на береговой линии, где могли бы высадиться войска США.
Трамп ранее заявил, что американские силы могут захватить иранский остров Харк. По его словам, контроль США над островом всегда был для него предпочтительным вариантом. Трамп при этом усомнился, что американцы готовы к длительной операции по захвату Харка.
На острове Харк, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Трамп усомнился, что США готовы к долгой операции по захвату острова Харк
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