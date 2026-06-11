Рейтинг@Mail.ru
Переговоры США и Ирана продолжаются, несмотря на обмен ударами, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 11.06.2026
Переговоры США и Ирана продолжаются, несмотря на обмен ударами, пишут СМИ

CNN: переговоры США и Ирана продолжаются, несмотря на обмен ударами

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры США и Ирана по достижению мирного соглашения продолжаются, несмотря на ночной обмен ударами между сторонами.
  • Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил о намерении осуществить масштабную атаку против Ирана.
  • Иран атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Переговоры США и Ирана по достижению мирного соглашения продолжаются, несмотря на ночной обмен ударами между сторонами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
CNN отмечает, что обсуждения продолжились, несмотря на ночные удары, который могли осложнить дипломатические усилия.
Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы Муваффак Салти в Иордании - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
СМИ: Иран нанес удары ракетами по истребителям ВВС США и базе в Иордании
06:14
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало удары по Ирану. Позднее Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран "к чертовой матери", если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.
Иран в ответ атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на авиабазах "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, следует из заявления пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Трамп призвал конгресс немедленно одобрить выделение денег на военные цели
06:01
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала