Переговоры США и Ирана продолжаются, несмотря на обмен ударами, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры США и Ирана по достижению мирного соглашения продолжаются, несмотря на ночной обмен ударами между сторонами.
- Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил о намерении осуществить масштабную атаку против Ирана.
- Иран атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Переговоры США и Ирана по достижению мирного соглашения продолжаются, несмотря на ночной обмен ударами между сторонами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
CNN отмечает, что обсуждения продолжились, несмотря на ночные удары, который могли осложнить дипломатические усилия.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало удары по Ирану. Позднее Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран "к чертовой матери", если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.
Иран в ответ атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на авиабазах "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, следует из заявления пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).