Переговоры США и Ирана продолжаются, несмотря на обмен ударами, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Переговоры США и Ирана по достижению мирного соглашения продолжаются, несмотря на ночной обмен ударами между сторонами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ситуацией.