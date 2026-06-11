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ВСУ ударили по АЗС в Брянской области, пострадали семь человек - РИА Новости, 11.06.2026
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19:20 11.06.2026 (обновлено: 23:13 11.06.2026)

ВСУ ударили по АЗС в Брянской области, пострадали семь человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе ВСУ по АЗС в городе Стародуб Брянской области ранены семь человек, среди них 16-летний подросток.
  • В результате атаки повреждены пять гражданских автомобилей.
БРЯНСК, 11 июн – РИА Новости. Семь человек, включая подростка, пострадали при ударе ВСУ по АЗС в городе Стародуб Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Киевские нацисты нанесли удар по автозаправочным станциям в Стародубе. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток", - написал Ковальчук в своем канале на платформе "Макс".
Одного из пострадавших на машине скорой помощи доставили в Брянск.
В результате атаки осколками повреждены пять гражданских автомобилей.
Ранее в четверг врио губернатора сообщил о массированном ударе по поселку Белая Березка из РЗСО "Град". Погибли два человека. По предварительным данным, повреждения получили десять многоквартирных и три частных дома, а также здание администрации.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныБрянскПроисшествия
 
 
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