ВСУ ударили по АЗС в Брянской области, пострадали семь человек

БРЯНСК, 11 июн – РИА Новости. Семь человек, включая подростка, пострадали при ударе ВСУ по АЗС в городе Стародуб Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Ранее в четверг врио губернатора сообщил о массированном ударе по поселку Белая Березка из РЗСО "Град". Погибли два человека. По предварительным данным, повреждения получили десять многоквартирных и три частных дома, а также здание администрации.