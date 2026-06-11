В Кирове задержали двух подозреваемых в похищении мужчины

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кирове двое неизвестных похитили местного жителя, который сумел сбежать и обратился в полицию.

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в похищении — ранее привлекавшихся к уголовной ответственности кировчан 25 и 39 лет.

Задержанным предъявлено обвинение в похищении человека, мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кирове задержали двух подозреваемых в похищении местного жителя, который сумел сбежать от похитителей и обратился в полицию, мотивы преступников устанавливаются, сообщает региональное МВД.

Десятого июня в полицию обратился за помощью кировчанин 1999 года рождения. Он сообщил, что в темное время суток, находясь на улице 3-й Опытный переулок в Кирове , подвергся нападению неизвестных.

"Под угрозой применения насилия его против его воли поместили в салон автомобиля и перевозили по городу, при этом наносили удары с использованием металлических и деревянных предметов", - говорится в сообщении.

Мужчине удалось сбежать, после чего он пришел в полицию.

‍В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались двое ранее привлекавшихся к уголовной ответственности кировчан 25 и 39 лет.