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В Кирове задержали двух подозреваемых в похищении мужчины - РИА Новости, 11.06.2026
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19:02 11.06.2026
В Кирове задержали двух подозреваемых в похищении мужчины

Житель Кирова сбежал от неизвестных похитителей и вывел на них полицию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кирове двое неизвестных похитили местного жителя, который сумел сбежать и обратился в полицию.
  • Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в похищении — ранее привлекавшихся к уголовной ответственности кировчан 25 и 39 лет.
  • Задержанным предъявлено обвинение в похищении человека, мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кирове задержали двух подозреваемых в похищении местного жителя, который сумел сбежать от похитителей и обратился в полицию, мотивы преступников устанавливаются, сообщает региональное МВД.
Десятого июня в полицию обратился за помощью кировчанин 1999 года рождения. Он сообщил, что в темное время суток, находясь на улице 3-й Опытный переулок в Кирове, подвергся нападению неизвестных.
"Под угрозой применения насилия его против его воли поместили в салон автомобиля и перевозили по городу, при этом наносили удары с использованием металлических и деревянных предметов", - говорится в сообщении.
Мужчине удалось сбежать, после чего он пришел в полицию.
‍В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались двое ранее привлекавшихся к уголовной ответственности кировчан 25 и 39 лет.
"Следователем СУСК России по Кировской области задержанным предъявлено обвинение в похищении человека (статья 126 УК РФ). Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решением суда одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, другому - домашний арест", - отмечается в сообщении.
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