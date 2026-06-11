В Пентагон прибыла группа по работе с опасными веществами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пентагоне произошел инцидент с опасными веществами.
- На место прибыли пожарные подразделения, включая группу по работе с опасными веществами.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Группа по работе с опасными веществами находится в Пентагоне после инцидента, сообщило местное пожарное управление.
"Пожарные подразделения, включая группу по работе с опасными веществами, находятся сейчас в Пентагоне", - говорится в сообщении службы в соцсети Х.
В управлении заявили об "инциденте с опасными веществами", не уточнив подробности происшествия.