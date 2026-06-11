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В Пентагон прибыла группа по работе с опасными веществами - РИА Новости, 11.06.2026
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18:09 11.06.2026 (обновлено: 18:17 11.06.2026)
В Пентагон прибыла группа по работе с опасными веществами

В Пентагон прибыла группа по работе с опасными веществами после инцидента

© REUTERS / Joshua RobertsЗдание Пентагона в Вашингтоне
Здание Пентагона в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Joshua Roberts
Здание Пентагона в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пентагоне произошел инцидент с опасными веществами.
  • На место прибыли пожарные подразделения, включая группу по работе с опасными веществами.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Группа по работе с опасными веществами находится в Пентагоне после инцидента, сообщило местное пожарное управление.
"Пожарные подразделения, включая группу по работе с опасными веществами, находятся сейчас в Пентагоне", - говорится в сообщении службы в соцсети Х.
В управлении заявили об "инциденте с опасными веществами", не уточнив подробности происшествия.
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