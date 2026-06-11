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В Брянской области повреждены тринадцать домов при обстреле ВСУ - РИА Новости, 11.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 11.06.2026 (обновлено: 15:55 11.06.2026)
В Брянской области повреждены тринадцать домов при обстреле ВСУ

В Брянской области повреждены 13 домов и здание администрации при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара. Архивное фото
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БРЯНСК, 11 июн – РИА Новости. Тринадцать домов и здание администрации поселка Белая Березка в Брянской области повреждены при обстреле со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РЗСО "Град". По предварительным данным, повреждено десять многоквартирных домов и три частных, здание администрации, осмотр будет продолжен. Никто из жителей не пострадал", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныЕгор Ковальчук
 
 
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