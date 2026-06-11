В Брянской области повреждены тринадцать домов при обстреле ВСУ

БРЯНСК, 11 июн – РИА Новости. Тринадцать домов и здание администрации поселка Белая Березка в Брянской области повреждены при обстреле со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.