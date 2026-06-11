В Брянской области повреждены тринадцать домов при обстреле ВСУ

БРЯНСК, 11 июн – РИА Новости. Тринадцать домов и здание администрации поселка Белая Березка в Брянской области повреждены при обстреле со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РЗСО "Град". По предварительным данным, повреждено десять многоквартирных домов и три частных, здание администрации, осмотр будет продолжен. Никто из жителей не пострадал", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
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