Замминистра обороны Британии Карнс сообщил об отставке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замминистра обороны Великобритании Карнс сообщил об уходе в отставку на фоне увольнения главы Минобороны Хили.
- Хили заявил, что уходит в отставку из-за недостаточного финансирования военного ведомства со стороны министерства финансов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Замминистра обороны Великобритании Алистер Карнс сообщил об уходе в отставку на фоне увольнения главы МО Джона Хили.
В четверг Хили сообщил, что уходит в отставку. Он заявил, что министерство финансов не предоставило военному ведомству достаточно финансирования для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности.
"Мне стало ясно, что те перемены, к которым я стремился, не будут реализованы. Учитывая ситуацию, я принял решение уйти в отставку как замминистра обороны по вооруженным силам", - говорится в письме Карнса, опубликованном им в соцсети X.
Британское министерство обороны готовится опубликовать план оборонных инвестиций (Defence Investment Plan) на ближайшие 10 лет на фоне дыры в военном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов. Ранее также сообщалось, что план включает в себя увеличение расходов на оборону на 18 миллиардов фунтов в течение четырех лет. В среду британские СМИ сообщили, что размер дополнительных расходов может быть снижен до 13 миллиардов фунтов.