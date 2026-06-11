Замминистра обороны Британии Карнс сообщил об отставке

В четверг Хили сообщил, что уходит в отставку. Он заявил, что министерство финансов не предоставило военному ведомству достаточно финансирования для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности.

Британское министерство обороны готовится опубликовать план оборонных инвестиций (Defence Investment Plan) на ближайшие 10 лет на фоне дыры в военном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов. Ранее также сообщалось, что план включает в себя увеличение расходов на оборону на 18 миллиардов фунтов в течение четырех лет. В среду британские СМИ сообщили, что размер дополнительных расходов может быть снижен до 13 миллиардов фунтов.