Министр обороны Британии уходит в отставку

В ближайшее время ведомство должно опубликовать план оборонных инвестиций на десять лет. Документ готовится на фоне дыры в военном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов. Сообщалось, что он подразумевает увеличение расходов на оборону на 18 миллиардов фунтов в течение четырех лет. Накануне СМИ узнали, что размер дополнительных затрат могут снизить до 13 миллиардов фунтов .