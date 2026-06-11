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Министр обороны Британии уходит в отставку - РИА Новости, 11.06.2026
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14:15 11.06.2026 (обновлено: 15:06 11.06.2026)
Министр обороны Британии уходит в отставку

Министр обороны Британии Хили уходит в отставку

© AP Photo / Thomas KrychДжон Хили
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Джон Хили. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Британии Джон Хили сообщил о своей отставке.
  • Причиной стало отсутствие достаточного финансирования для наращивания обороноспособности страны.
ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости. Министр обороны Британии Джон Хили сообщил, что уходит в отставку.
В письме главе правительства Киру Стармеру он объяснил свое решение отсутствием достаточного финансирования для наращивания обороноспособности страны.
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"У меня не осталось другого выбора", — написал министр.
По его словам, менее чем за два года правительство смогло утвердить Лондон в качестве "ведущего представителя Европы в НАТО" и приумножить инвестиции в сферу обороны до 2,5% ВВП. Однако новые реалии потребовали увеличить суммы вкладываемых средств, а Минфин отказался выделить необходимый объем ресурсов.
"Вы знаете, что нужно. <...> Вы убедительно аргументировали это в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Без необходимого плана финансирования мне приходится снижать боеспособность наших вооруженных сил и увеличивать риски для персонала при проведении операций, а также снижать безопасность страны", — отметил Хили, обращаясь к Стармеру.
В ближайшее время ведомство должно опубликовать план оборонных инвестиций на десять лет. Документ готовится на фоне дыры в военном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов. Сообщалось, что он подразумевает увеличение расходов на оборону на 18 миллиардов фунтов в течение четырех лет. Накануне СМИ узнали, что размер дополнительных затрат могут снизить до 13 миллиардов фунтов.
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