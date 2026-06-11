В Севастополе начнут работы по сохранению спасенных частей полотна панорамы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Десять фрагментов панорамы из атакованного дроном ВСУ здания музея обороны Севастополя будут подвергнуты первичным работам по сохранению в мастерских города.
- Работы включают просушивание фрагментов и сохранение лакокрасочных покрытий полотна.
- Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Спасенные из атакованного дроном ВСУ здания музея обороны Севастополя десять фрагментов панорамы будут подвергнуты первичным работам по сохранению в мастерских города, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
"Первичные работы по сохранению будут выполнены в Севастополе, в реставрационных мастерских. Это большая работа" , - рассказал Смородкин.
Он отметил, что речь идет о просушивании фрагментов и работам по сохранению лакокрасочных покрытий полотна. Позднее фрагменты будут переданы в крупные реставрационные центры.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.