В Севастополе начнут работы по сохранению спасенных частей полотна панорамы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Спасенные из атакованного дроном ВСУ здания музея обороны Севастополя десять фрагментов панорамы будут подвергнуты первичным работам по сохранению в мастерских города, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.

Он отметил, что речь идет о просушивании фрагментов и работам по сохранению лакокрасочных покрытий полотна. Позднее фрагменты будут переданы в крупные реставрационные центры.