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В результате ночной атаки БПЛА на Краснодар поврежден бизнес-центр - РИА Новости, 11.06.2026
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11:38 11.06.2026 (обновлено: 12:52 11.06.2026)

В результате ночной атаки БПЛА на Краснодар поврежден бизнес-центр

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре в результате ночной атаки БПЛА поврежден бизнес-центр.
  • Бизнес-центр находится рядом с многоквартирным домом, который также пострадал от падения обломков дронов.
КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Бизнес-центр поврежден в результате ночной атаки БПЛА на Краснодар, он находится рядом с пострадавшим от падения обломков дронов многоквартирным домом, сообщает оперштаб региона.
Краснодаре установят ущерб после ночной атаки БПЛА. В Центральном округе серьезные повреждения получили многоквартирный дом и соседний с ним бизнес-центр", - говорится в сообщении.
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