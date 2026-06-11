В результате ночной атаки БПЛА на Краснодар поврежден бизнес-центр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре в результате ночной атаки БПЛА поврежден бизнес-центр.
- Бизнес-центр находится рядом с многоквартирным домом, который также пострадал от падения обломков дронов.
КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Бизнес-центр поврежден в результате ночной атаки БПЛА на Краснодар, он находится рядом с пострадавшим от падения обломков дронов многоквартирным домом, сообщает оперштаб региона.
"В Краснодаре установят ущерб после ночной атаки БПЛА. В Центральном округе серьезные повреждения получили многоквартирный дом и соседний с ним бизнес-центр", - говорится в сообщении.