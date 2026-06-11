Над Смоленской областью сбили три украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три украинских беспилотника сбиты над территорией Смоленской области.
- Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Три украинских беспилотника сбиты над территорией Смоленской области, пострадавших и повреждений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.
Губернатор уточнил, что на места падения обломков беспилотников направлены оперативные службы.
Как сообщало Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.