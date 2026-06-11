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Над Смоленской областью сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 11.06.2026
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09:34 11.06.2026
Над Смоленской областью сбили три украинских БПЛА

Три БПЛА ВСУ сбиты в Смоленской области, пострадавших и повреждений нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три украинских беспилотника сбиты над территорией Смоленской области.
  • Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Три украинских беспилотника сбиты над территорией Смоленской области, пострадавших и повреждений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне, за прошедшую ночь над территорией региона силами ВКС России сбито 3 украинских БПЛА. Пострадавших среди жителей нет, инфраструктура не повреждена", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что на места падения обломков беспилотников направлены оперативные службы.
Как сообщало Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьРоссияВасилий АнохинВоздушно-космические силы России
 
 
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