БПЛА попал в многоэтажку в Краснодаре, пострадали два человека

"Сейчас Краснодарский край отражает атаку врага... Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре . В результате произошло возгорание... По предварительной информации, есть двое пострадавших", — написал Кондратьев .

По данным регионального оперштаба, в поселке Афипском начался пожар на НПЗ, который спустя несколько часов потушили. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки, еще в одном доме взрывной волной выбило остекление, нарушена газовая магистраль. Предварительно, жертв и пострадавших нет.