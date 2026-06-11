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БПЛА попал в многоэтажку в Краснодаре, пострадали два человека - РИА Новости, 11.06.2026
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03:24 11.06.2026 (обновлено: 08:17 11.06.2026)
БПЛА попал в многоэтажку в Краснодаре, пострадали два человека

В Краснодаре два человека пострадали при попадании обломков БПЛА в жилой дом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Краснодаре
Автомобиль скорой медицинской помощи в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобиль скорой медицинской помощи в Краснодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего произошло возгорание, есть двое пострадавших.
  • В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, один человек пострадал.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре, начался пожар, по предварительной информации, пострадали два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«

"Сейчас Краснодарский край отражает атаку врага... Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошло возгорание... По предварительной информации, есть двое пострадавших", — написал Кондратьев.

На месте работают оперативные и специальные службы.
Также атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек.
По данным регионального оперштаба, в поселке Афипском начался пожар на НПЗ, который спустя несколько часов потушили. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки, еще в одном доме взрывной волной выбило остекление, нарушена газовая магистраль. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
По всей территории региона объявлена беспилотная опасность.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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