Число уничтоженных БПЛА, летевших на Москву, выросло до девяти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО Минобороны уничтожили три БПЛА, летевших на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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