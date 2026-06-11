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Число уничтоженных БПЛА, летевших на Москву, выросло до девяти - РИА Новости, 11.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:37 11.06.2026
Число уничтоженных БПЛА, летевших на Москву, выросло до девяти

Количество уничтоженных БПЛА, летевших на Москву, выросло до девяти

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ПВО Минобороны уничтожили три БПЛА, летевших на Москву.
  • Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Орловской области сбили 13 украинских дронов
Вчера, 22:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей Собянин
 
 
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