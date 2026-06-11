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Девочкам, пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ под Белгородом, провели операции - РИА Новости, 11.06.2026
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22:21 11.06.2026
Девочкам, пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ под Белгородом, провели операции

Двум пострадавшим при атаке ВСУ под Белгородом девочкам провели операции

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Разумное Белгородской области пострадали пятеро мирных жителей.
  • Две девочки были успешно прооперированы и находятся под наблюдением врачей.
  • Врио губернатора Александр Шуваев назвал атаку целенаправленной атакой на мирных жителей, так как удар был нанесен по гражданскому объекту — магазину.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Две девочки, пострадавшие при ударе беспилотника ВСУ по магазину в поселке Разумное Белгородской области, успешно прооперированы и находятся под наблюдением врачей, рассказал врио губернатора Александр Шуваев.
По информации регионального оперштаба, в четверг беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа, в результате пострадали пятеро мирных жителей. Двое детей были госпитализированы: девятимесячная девочка получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица, а у пятилетней девочки диагностировано осколочное ранение бедра.
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"Навестил в детской областной клинической больнице девочек, которые пострадали… Операции у девочек прошли успешно, сейчас они обе находятся под наблюдением медиков. Перевод в другие медучреждения не требуется - наши высококвалифицированные специалисты справляются сами. Я с ними на связи", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Также, по его словам, в результате атаки пострадали три женщины. Две из них госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода, третья проходит лечение амбулаторно.
Шуваев подчеркнул, что удар был нанесен ВСУ по гражданскому объекту - магазину, где не было ничего военного, назвав это целенаправленной атакой на мирных жителей.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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