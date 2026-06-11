Девочкам, пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ под Белгородом, провели операции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Разумное Белгородской области пострадали пятеро мирных жителей.
- Две девочки были успешно прооперированы и находятся под наблюдением врачей.
- Врио губернатора Александр Шуваев назвал атаку целенаправленной атакой на мирных жителей, так как удар был нанесен по гражданскому объекту — магазину.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Две девочки, пострадавшие при ударе беспилотника ВСУ по магазину в поселке Разумное Белгородской области, успешно прооперированы и находятся под наблюдением врачей, рассказал врио губернатора Александр Шуваев.
По информации регионального оперштаба, в четверг беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа, в результате пострадали пятеро мирных жителей. Двое детей были госпитализированы: девятимесячная девочка получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица, а у пятилетней девочки диагностировано осколочное ранение бедра.
"Навестил в детской областной клинической больнице девочек, которые пострадали… Операции у девочек прошли успешно, сейчас они обе находятся под наблюдением медиков. Перевод в другие медучреждения не требуется - наши высококвалифицированные специалисты справляются сами. Я с ними на связи", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Также, по его словам, в результате атаки пострадали три женщины. Две из них госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода, третья проходит лечение амбулаторно.
Шуваев подчеркнул, что удар был нанесен ВСУ по гражданскому объекту - магазину, где не было ничего военного, назвав это целенаправленной атакой на мирных жителей.
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