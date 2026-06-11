Девочкам, пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ под Белгородом, провели операции

БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Две девочки, пострадавшие при ударе беспилотника ВСУ по магазину в поселке Разумное Белгородской области, успешно прооперированы и находятся под наблюдением врачей, рассказал врио губернатора Александр Шуваев.

Шуваев подчеркнул, что удар был нанесен ВСУ по гражданскому объекту - магазину, где не было ничего военного, назвав это целенаправленной атакой на мирных жителей.