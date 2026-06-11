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Роботы-газонокосилки будут бороться с борщевиком на станциях МЦД и МЦК - РИА Новости, 11.06.2026
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Новости Подмосковья
 
15:06 11.06.2026

Роботы-газонокосилки будут бороться с борщевиком на станциях МЦД и МЦК

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Подмосковье для борьбы с опасным сорняком – борщевиком – начали применять роботизированные газонокосилки. Новую технологию используют для покоса травы и расчистки полосы отвода на линиях и станциях МЦД и МЦК, сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.
Уникальность машин заключается в их способности работать на сложных участках, включая склоны. Роботы эффективно скашивают не только обычную траву, но и мелкую поросль кустарника, а также борщевик. Производительность одного устройства составляет около трех гектаров за восьмичасовую рабочую смену.
"Производительность робота – 3 гектара за 8 часов. При этом участие человека сводится к управлению с помощью пульта", – рассказали в МЖД.
С начала текущего сезона роботизированная техника уже обработала 24 гектара территорий. В частности, работы велись на станциях МЦД "Солнечная", "Царицыно", "Люблино", а также на станциях МЦК "Андроновка" и "Лихоборы".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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