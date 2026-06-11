Роботы-газонокосилки будут бороться с борщевиком на станциях МЦД и МЦК

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Подмосковье для борьбы с опасным сорняком – борщевиком – начали применять роботизированные газонокосилки. Новую технологию используют для покоса травы и расчистки полосы отвода на линиях и станциях МЦД и МЦК, сообщил В Подмосковье для борьбы с опасным сорняком – борщевиком – начали применять роботизированные газонокосилки. Новую технологию используют для покоса травы и расчистки полосы отвода на линиях и станциях МЦД и МЦК, сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Уникальность машин заключается в их способности работать на сложных участках, включая склоны. Роботы эффективно скашивают не только обычную траву, но и мелкую поросль кустарника, а также борщевик. Производительность одного устройства составляет около трех гектаров за восьмичасовую рабочую смену.

"Производительность робота – 3 гектара за 8 часов. При этом участие человека сводится к управлению с помощью пульта", – рассказали в МЖД.