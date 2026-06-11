ВС Ирана и США ведут бои в Персидском заливе, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Ирана и США ведут бои на море в районе Персидского залива.
- Звуки взрывов слышны на иранских островах Кешм и Хенгам, а также в городах Минаб, Мохр, Бендер-Аббас и Сирике.
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Вооруженные силы Ирана и США ведут бои на море в районе Персидского залива, звуки взрывов слышны на иранских островах Кешм и Хенгам, передает иранское агентство Mehr.
"В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами", — говорится в сообщении.
Взрывы прогремели на иранских островах Хенгам и Кешм в Персидском заливе.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило об ударах по ИРИ по приказу президент Дональда Трампа. По данным журналиста Axios Барака Равида, американские военные атаковали военные объекты на юге исламской республики.
Иранские СМИ сообщили о работе ПВО на западе Тегерана, а также в городах Бендер-Аббас, Минаб, Мохр и Сирик.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что ВС Ирана находятся в полной боевой готовности, в случае атак они нанесут удары по объектам США на Ближнем Востоке.
В ночь на среду США и Иран в очередной раз обменялись ударами. Центральное командование американской армии заявило об ответе на уничтожение вертолета Apache. Там утверждают, что поразили иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, атаковал базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
США объясняют атаки необходимостью обеспечивать морскую блокаду и "целями самообороны", ИРИ же заявляет об ответных действиях. Параллельно идет переговорный процесс — страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.