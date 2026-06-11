Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr. во время операции "Эпическая ярость". Архивное фото

Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr. во время операции "Эпическая ярость"

ВС Ирана и США ведут бои в Персидском заливе, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы Ирана и США ведут бои на море в районе Персидского залива.

Звуки взрывов слышны на иранских островах Кешм и Хенгам, а также в городах Минаб, Мохр, Бендер-Аббас и Сирике.

ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Вооруженные силы Ирана и США ведут бои на море в районе Персидского залива, звуки взрывов слышны на иранских островах Кешм и Хенгам, передает иранское агентство Вооруженные силы Ирана и США ведут бои на море в районе Персидского залива, звуки взрывов слышны на иранских островах Кешм и Хенгам, передает иранское агентство Mehr

"В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами", — говорится в сообщении.

Взрывы прогремели на иранских островах Хенгам и Кешм в Персидском заливе

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило об ударах по ИРИ по приказу президент Дональда Трампа. По данным журналиста Axios Барака Равида, американские военные атаковали военные объекты на юге исламской республики.

Иранские СМИ сообщили о работе ПВО на западе Тегерана , а также в городах Бендер-Аббас, Минаб, Мохр и Сирик.

Накануне вечером глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США ночью будут усиленно атаковать Иран. Ранее Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и пообещал масштабные атаки на ключевую инфраструктуру исламской республики.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что ВС Ирана находятся в полной боевой готовности, в случае атак они нанесут удары по объектам США на Ближнем Востоке

В ночь на среду США и Иран в очередной раз обменялись ударами. Центральное командование американской армии заявило об ответе на уничтожение вертолета Apache. Там утверждают, что поразили иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива . Тегеран, в свою очередь, атаковал базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.