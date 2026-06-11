ПВО ночью уничтожила 330 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 330 беспилотников ВСУ над территорией России за ночь.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей и регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 330 беспилотников ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 10 июня до 7.00 11 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.
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