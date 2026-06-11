ПВО сбила более 20 БПЛА над Севастополем

Он призвал севастопольцев оставаться в безопасных местах, отметив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Накануне ночью украинские боевики атаковали при помощи БПЛА Музей обороны Севастополя. Обошлось без погибших и пострадавших. В результате была сильно повреждена восстановленная версия панорамы Франца Рубо, написанная в 1954 году группой советских художников.