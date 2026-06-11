Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотник ВСУ ударил по бензовозу на автозаправке в Скадовске.
- Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС, распространения пламени на заправочную станцию не допущено.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Беспилотник ВСУ ударил по бензовозу на автозаправке в Скадовске, возгорание ликвидировано, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Вражеский беспилотник ударил по бензовозу, который находился на АЗС в Скадовске", - сказал Сальдо.
По его словам, сотрудниками МЧС пожар оперативно потушен, распространения пламени на заправочную станцию не допущено.
При этом губернатор подчеркнул, что опасность повторных ударов дронов противника сохраняется.
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