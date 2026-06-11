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Беспилотник ВСУ ударил по бензовозу на автозаправке в Скадовске - РИА Новости, 11.06.2026
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15:11 11.06.2026 (обновлено: 15:16 11.06.2026)
Беспилотник ВСУ ударил по бензовозу на автозаправке в Скадовске

Украинский дрон ударил по бензовозу на автозаправке в Скадовске

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник ВСУ ударил по бензовозу на автозаправке в Скадовске.
  • Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС, распространения пламени на заправочную станцию не допущено.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Беспилотник ВСУ ударил по бензовозу на автозаправке в Скадовске, возгорание ликвидировано, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Вражеский беспилотник ударил по бензовозу, который находился на АЗС в Скадовске", - сказал Сальдо.
По его словам, сотрудниками МЧС пожар оперативно потушен, распространения пламени на заправочную станцию не допущено.
При этом губернатор подчеркнул, что опасность повторных ударов дронов противника сохраняется.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСкадовскХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир СальдоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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