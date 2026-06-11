Шуваев рассказал, что военная служба стала его семейной традицией

БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что военная служба стала семейной традицией, вслед за ним в армию пошли его младшие братья, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.

Он признался, что на одной из фотографий его дед, ветеран Великой Отечественной войны, написал пожелание, чтобы внук стал генералом, и это стало для него целью с детства. Шуваев отметил, что дух десантника помогает ему не отступать перед трудностями и работать в напряженном режиме даже при минимальном времени на отдых.