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Шуваев рассказал, что военная служба стала его семейной традицией - РИА Новости, 11.06.2026
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14:12 11.06.2026
Шуваев рассказал, что военная служба стала его семейной традицией

Шуваев: военная служба стала семейной традицией

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военная служба стала семейной традицией для врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева и его младших братьев, которые участвуют в специальной военной операции.
  • Дед Шуваева, ветеран Великой Отечественной войны, пожелал ему стать генералом, и это стало целью для Александра с детства.
  • Младшая дочь Шуваева пошла в первый класс к той же учительнице, что и он сам 20 лет назад, и села за ту же парту.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что военная служба стала семейной традицией, вслед за ним в армию пошли его младшие братья, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.
"Так как я хотел быть военным, у меня младшие братья тоже военные, участники СВО. У нас, наверное, это где-то в генах. Я первый военный в семье. Потом пошли за мной мои братья. Дальше будем продолжать эту традицию", - рассказал Шуваев в интервью для ГТРК "Белгород".
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Он признался, что на одной из фотографий его дед, ветеран Великой Отечественной войны, написал пожелание, чтобы внук стал генералом, и это стало для него целью с детства. Шуваев отметил, что дух десантника помогает ему не отступать перед трудностями и работать в напряженном режиме даже при минимальном времени на отдых.
Врио губернатора также рассказал о трогательном совпадении, связанном с его первой учительницей в Новом Осколе. Спустя 20 лет его младшая дочь пошла в первый класс к той же самой учительнице и, не спрашивая, села за ту же парту, за которой когда-то сидел сам Шуваев. Несмотря на то, что в школьные годы, как и многие, он иногда прогуливал уроки, успеваемость у него всегда оставалась хорошей.
Возглавивший Белгородскую область генерал-майор Шуваев является Героем России, ветераном специальной военной операции на Украине и участником второго потока программы "Время Героев".
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