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В Белгородской области пять человек пострадали при ударе БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.06.2026
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12:19 11.06.2026 (обновлено: 12:32 11.06.2026)
В Белгородской области пять человек пострадали при ударе БПЛА ВСУ

В Белгородской области три женщины и два ребенка пострадали при ударе дрона ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Разумное Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по коммерческому объекту.
  • Пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей, которые были госпитализированы.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе два ребенка, пострадали в поселке Разумное Белгородской области после удара беспилотника ВСУ по коммерческому объекту, сообщили в оперштабе региона.
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"В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник ВСУ ударил по коммерческому объекту. Пострадали пять мирных жителей, в том числе два ребенка. Двое детей госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Девятимесячная девочка получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. У 5-летней девочки диагностировали осколочное ранение бедра", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что трех женщин, получивших осколочные ранения различных частей тела, бригады скорой помощи доставили в городскую больницу №2 Белгорода.
По данным ведомства, в поселке повреждены семь автомобилей и автобус, а у двух коммерческих объектов - входные группы, фасады и остекление. Оперативные службы работают на месте, добавили в оперштабе.
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