В Белгородской области пять человек пострадали при ударе БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе два ребенка, пострадали в поселке Разумное Белгородской области после удара беспилотника ВСУ по коммерческому объекту, сообщили в оперштабе региона.

По данным ведомства, в поселке повреждены семь автомобилей и автобус, а у двух коммерческих объектов - входные группы, фасады и остекление. Оперативные службы работают на месте, добавили в оперштабе.