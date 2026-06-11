В Белгородской области житель пострадал при атаке дрона ВСУ на предприятие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Илек-Кошары Ракитянского округа FPV-дрон ВСУ атаковал предприятие, в результате чего пострадал мирный житель.
- В Шебекино при атаке дрона поврежден инфраструктурный объект.
- В Грайворонском и Краснояружском округах от ударов дронов пострадали автомобиль, частный дом и хозпостройки.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Один мирный житель пострадал в результате атаки FPV-дрона ВСУ на предприятие в селе Илек-Кошары Ракитянского округа, сообщили в оперштабе Белгородской области.
"В селе Илек-Кошары Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. В Ракитянскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, получивший слепые осколочные ранения предплечья и бедра. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении канала оперштаба на платформе "Макс".
Также, по данным ведомства, в Шебекино при атаке дрона поврежден инфраструктурный объект. В Грайворонском округе от удара дрона пострадал автомобиль в Грайвороне, в селе Дунайка загорелась комната в частном доме, а в селе Глотово пробита кровля хозпостройки. В Краснояружском округе в поселке Степное от удара FPV-дрона пробита кровля гаража, добавили в оперштабе.
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