Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области житель пострадал при атаке дрона ВСУ на предприятие - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 11.06.2026
В Белгородской области житель пострадал при атаке дрона ВСУ на предприятие

В Белгородской области пострадал житель при атаке дрона ВСУ на предприятие

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Илек-Кошары Ракитянского округа FPV-дрон ВСУ атаковал предприятие, в результате чего пострадал мирный житель.
  • В Шебекино при атаке дрона поврежден инфраструктурный объект.
  • В Грайворонском и Краснояружском округах от ударов дронов пострадали автомобиль, частный дом и хозпостройки.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Один мирный житель пострадал в результате атаки FPV-дрона ВСУ на предприятие в селе Илек-Кошары Ракитянского округа, сообщили в оперштабе Белгородской области.
"В селе Илек-Кошары Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. В Ракитянскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, получивший слепые осколочные ранения предплечья и бедра. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении канала оперштаба на платформе "Макс".
Также, по данным ведомства, в Шебекино при атаке дрона поврежден инфраструктурный объект. В Грайворонском округе от удара дрона пострадал автомобиль в Грайвороне, в селе Дунайка загорелась комната в частном доме, а в селе Глотово пробита кровля хозпостройки. В Краснояружском округе в поселке Степное от удара FPV-дрона пробита кровля гаража, добавили в оперштабе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноГрайворонВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала