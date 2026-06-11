Беговой туризм становится все более популярным в России, заявил эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Беговой туризм в России перестал быть нишевым хобби и привлекает все большую аудиторию, заявил глава ЦСР Павел Смелов.

В прошлом сезоне участниками забегов в рамках проекта "Бегом по Золотому кольцу" стали почти 45 тысяч человек из 82 регионов России.

Это на 48% больше по сравнению с 2024 годом.

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Беговой туризм перестал быть в России нишевым хобби, он привлекает все большую аудиторию, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

« "Беговой туризм перестал быть в России нишевым хобби и превратился в инструмент вовлечения новой аудитории", - сказал он в кулуарах Международного туристического форума "Путешествуй!".

Очередным подтверждением этого, по его словам, стало подписание на форуме трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Минэкономразвития , ЦСР и всероссийским туристическим проектом "Бегом по Золотому кольцу".

Стороны, добавил он, договорились совместно развивать и популяризировать бренд "Золотое кольцо", а также подготовить программу мероприятий к 60-летнему юбилею маршрута в 2027 году.

"Проект "Бегом по Золотому кольцу" уже доказал, что люди готовы ехать за сотни километров, чтобы совместить старт с погружением в историю и культуру. Наша задача - превратить эти поездки в системный поток гостей. Уверен, активное вовлечение бизнеса в совместные проекты и проведение юбилейных мероприятий даст толчок развитию туризма, появлению новых объектов и точек притяжения, повысит интерес к истории своей страны", - сказал РИА Новости руководитель проекта "Бегом по Золотому кольцу" Игорь Блюмин.

В прошлом сезоне, заметил он, участниками забегов в рамках проекта стали почти 45 тысяч человек из 82 регионов России (на 48% больше по сравнению с 2024 годом). Старты именно в живописных уголках России, где можно не только бежать, но и знакомиться с достопримечательностями, выбирают 83% бегунов, что особенно важно, 69% участников возвращаются в города Золотого кольца уже с семьями и друзьями как обычные туристы.