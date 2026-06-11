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Беговой туризм становится все более популярным в России, заявил эксперт - РИА Новости, 11.06.2026
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Туризм
 
20:20 11.06.2026
Беговой туризм становится все более популярным в России, заявил эксперт

РИА Новости: в ЦСР заявили, что беговой туризм перестал быть нишевым хобби в РФ

© Фото предоставлено РИА Новости СпортБегуны на пробежке
Бегуны на пробежке - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото предоставлено РИА Новости Спорт
Бегуны на пробежке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беговой туризм в России перестал быть нишевым хобби и привлекает все большую аудиторию, заявил глава ЦСР Павел Смелов.
  • В прошлом сезоне участниками забегов в рамках проекта "Бегом по Золотому кольцу" стали почти 45 тысяч человек из 82 регионов России.
  • Это на 48% больше по сравнению с 2024 годом.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Беговой туризм перестал быть в России нишевым хобби, он привлекает все большую аудиторию, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
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"Беговой туризм перестал быть в России нишевым хобби и превратился в инструмент вовлечения новой аудитории", - сказал он в кулуарах Международного туристического форума "Путешествуй!".
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Очередным подтверждением этого, по его словам, стало подписание на форуме трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Минэкономразвития, ЦСР и всероссийским туристическим проектом "Бегом по Золотому кольцу".
Стороны, добавил он, договорились совместно развивать и популяризировать бренд "Золотое кольцо", а также подготовить программу мероприятий к 60-летнему юбилею маршрута в 2027 году.
"Проект "Бегом по Золотому кольцу" уже доказал, что люди готовы ехать за сотни километров, чтобы совместить старт с погружением в историю и культуру. Наша задача - превратить эти поездки в системный поток гостей. Уверен, активное вовлечение бизнеса в совместные проекты и проведение юбилейных мероприятий даст толчок развитию туризма, появлению новых объектов и точек притяжения, повысит интерес к истории своей страны", - сказал РИА Новости руководитель проекта "Бегом по Золотому кольцу" Игорь Блюмин.
В прошлом сезоне, заметил он, участниками забегов в рамках проекта стали почти 45 тысяч человек из 82 регионов России (на 48% больше по сравнению с 2024 годом). Старты именно в живописных уголках России, где можно не только бежать, но и знакомиться с достопримечательностями, выбирают 83% бегунов, что особенно важно, 69% участников возвращаются в города Золотого кольца уже с семьями и друзьями как обычные туристы.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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