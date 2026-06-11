Рейтинг@Mail.ru
CENTCOM объявило о завершении атак на Иран - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 11.06.2026 (обновлено: 04:51 11.06.2026)
CENTCOM объявило о завершении атак на Иран

CENTCOM объявило о завершении атак по целям в Иране

© Фото : U.S. NavyПуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr. во время операции "Эпическая ярость"
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr. во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : U.S. Navy
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США завершили удары по объектам в Иране, сообщило Центральное командование Пентагона.
  • Удары были нанесены по средствам наблюдения, системам связи и объектам ПВО, которые считались опасными для американских войск и международных коммерческих судов.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США завершили атаки по объектам в Иране, сообщило Центральное командование Пентагона (CENTCOM).
"Силы Центрального командования США завершили дополнительные удары в целях самообороны по многочисленным целям в Иране", – говорится в заявлении военных, опубликованном в соцсети Х.
Из публикации следует, что американские военные нанесли удары по средствам наблюдения, системам связи и объектам ПВО по всей территории Ирана, поскольку они, по их оценке, были опасны для американских войск и международных коммерческих судов в региональных водах.
Центральное командование Пентагона начало удары по Ирану в 00.15 по мск. Операция продолжалась практически четыре часа.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало удары по Ирану. Позднее Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран "к чертовой матери", если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.
Дым на месте удара в Иране. 11 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В двух городах на юге Ирана прогремели взрывы
03:55
 
В миреИранСШАМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала