CENTCOM объявило о завершении атак на Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США завершили удары по объектам в Иране, сообщило Центральное командование Пентагона.
- Удары были нанесены по средствам наблюдения, системам связи и объектам ПВО, которые считались опасными для американских войск и международных коммерческих судов.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США завершили атаки по объектам в Иране, сообщило Центральное командование Пентагона (CENTCOM).
Из публикации следует, что американские военные нанесли удары по средствам наблюдения, системам связи и объектам ПВО по всей территории Ирана, поскольку они, по их оценке, были опасны для американских войск и международных коммерческих судов в региональных водах.
Центральное командование Пентагона начало удары по Ирану в 00.15 по мск. Операция продолжалась практически четыре часа.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало удары по Ирану. Позднее Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран "к чертовой матери", если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.