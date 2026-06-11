CENTCOM объявило о завершении атак на Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ США завершили удары по объектам в Иране, сообщило Центральное командование Пентагона.

Удары были нанесены по средствам наблюдения, системам связи и объектам ПВО, которые считались опасными для американских войск и международных коммерческих судов.

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США завершили атаки по объектам в Иране, сообщило Центральное командование Пентагона (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США завершили дополнительные удары в целях самообороны по многочисленным целям в Иране", – говорится в заявлении военных, опубликованном в соцсети Х

Из публикации следует, что американские военные нанесли удары по средствам наблюдения, системам связи и объектам ПВО по всей территории Ирана, поскольку они, по их оценке, были опасны для американских войск и международных коммерческих судов в региональных водах.

Центральное командование Пентагона начало удары по Ирану в 00.15 по мск. Операция продолжалась практически четыре часа.