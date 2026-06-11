Рейтинг@Mail.ru
Постпред при ЮНЕСКО объяснил позицию России по атаке на музей в Севастополе - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 11.06.2026
Постпред при ЮНЕСКО объяснил позицию России по атаке на музей в Севастополе

МИД РФ направил гендиректору ЮНЕСКО письмо об атаке ВСУ на "Оборону Севастополя"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов направил письмо генеральному директору организации с разъяснением позиции России относительно атаки ВСУ на здание панорамы «Оборона Севастополя».
  • ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня, пожар ликвидировали утром 11 июня.
  • Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что направил письмо генеральному директору организации Халеду Аль-Анани, где разъяснил позицию России относительно атаки ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя".
«

"Мы доводим до секретариата нашу позицию. Сегодня я направил генеральному директору письмо относительно того, что произошло в Севастополе - удара по нашему музейно-панорамному комплексу. Мы разослали странам-членам письма с разъяснением позиции", - сказал Аляутдинов ИС "Вести".

ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожару присвоили 4-й ранг и ликвидировали утро 11 июня. Погибших и пострадавших нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. После удара ВСУ удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг" - самый посещаемый объект музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события обороны города в период Крымской войны. Заказ на создание панорамы в 1901 году получил художник Франц Рубо, основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи. Здание панорамы подверглось обстрелу в годы Великой Отечественной войны и было восстановлено в 1954 году. С тех пор ее посетило более 40 миллионов человек.
Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Камеры видеонаблюдения зафиксировали удар БПЛА по "Обороне Севастополя"
10 июня, 20:58
 
РоссияСевастопольВооруженные силы УкраиныЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала