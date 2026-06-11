Постпред при ЮНЕСКО объяснил позицию России по атаке на музей в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов направил письмо генеральному директору организации с разъяснением позиции России относительно атаки ВСУ на здание панорамы «Оборона Севастополя».
- ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня, пожар ликвидировали утром 11 июня.
- Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что направил письмо генеральному директору организации Халеду Аль-Анани, где разъяснил позицию России относительно атаки ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя".
«
"Мы доводим до секретариата нашу позицию. Сегодня я направил генеральному директору письмо относительно того, что произошло в Севастополе - удара по нашему музейно-панорамному комплексу. Мы разослали странам-членам письма с разъяснением позиции", - сказал Аляутдинов ИС "Вести".
ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожару присвоили 4-й ранг и ликвидировали утро 11 июня. Погибших и пострадавших нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. После удара ВСУ удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг" - самый посещаемый объект музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события обороны города в период Крымской войны. Заказ на создание панорамы в 1901 году получил художник Франц Рубо, основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи. Здание панорамы подверглось обстрелу в годы Великой Отечественной войны и было восстановлено в 1954 году. С тех пор ее посетило более 40 миллионов человек.