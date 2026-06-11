Постпред при ЮНЕСКО объяснил позицию России по атаке на музей в Севастополе

"Мы доводим до секретариата нашу позицию. Сегодня я направил генеральному директору письмо относительно того, что произошло в Севастополе - удара по нашему музейно-панорамному комплексу. Мы разослали странам-членам письма с разъяснением позиции", - сказал Аляутдинов ИС "Вести" .

Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг" - самый посещаемый объект музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события обороны города в период Крымской войны. Заказ на создание панорамы в 1901 году получил художник Франц Рубо, основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи. Здание панорамы подверглось обстрелу в годы Великой Отечественной войны и было восстановлено в 1954 году. С тех пор ее посетило более 40 миллионов человек.