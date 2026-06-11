Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб при ударе ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 11.06.2026 (обновлено: 17:33 11.06.2026)
Один человек погиб при ударе ВСУ в Брянской области

Ковальчук: при ударе ВСУ по поселку Белая Березка погиб человек, трое ранены

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшеры скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области погиб один мужчина.
  • Трое человек ранены, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
БРЯНСК, 11 июн – РИА Новости. Один мужчина погиб и трое ранены при новом ударе ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Еще одна бесчеловечная атака ВСУ по Белой Березке. В результате варварского удара по мирным жителям погиб мужчина. Трое ранено, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы помочь раненым", - написал Ковальчук на платформе "Макс".
Ранее врио губернатора сообщил, что ВСУ обстреляли из РСЗО поселок Белая Березка, в результате чего повреждения получили десять многоквартирных и три частных дома, а также здание администрации. В ходе того удара, по данным Ковальчука, никто из жителей не пострадал.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
При атаке ВСУ на многоквартирный дом под Белгородом погибла женщина
9 июня, 11:29
 
Брянская областьЕгор КовальчукПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала