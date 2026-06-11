Один человек погиб при ударе ВСУ в Брянской области

БРЯНСК, 11 июн – РИА Новости. Один мужчина погиб и трое ранены при новом ударе ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Ранее врио губернатора сообщил, что ВСУ обстреляли из РСЗО поселок Белая Березка, в результате чего повреждения получили десять многоквартирных и три частных дома, а также здание администрации. В ходе того удара, по данным Ковальчука, никто из жителей не пострадал.