Семь человек пострадали от атак ВСУ в Запорожской области за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области за сутки зафиксировано 18 атак БПЛА ВСУ на населенные пункты.
- Пострадали семь человек, включая одного несовершеннолетнего, двое погибли.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Семь человек, из них один несовершеннолетний, пострадали от атак ВСУ в Запорожской области за сутки сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Как сообщил губернатор в четверг, за минувшие сутки зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак вражеских БПЛА на населенные пункты Запорожской области, два жителя скончались.
"Пострадали семь человек, из них один несовершеннолетний", - написал он в своем канале на платформе "Макс".