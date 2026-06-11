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Семь человек пострадали от атак ВСУ в Запорожской области за сутки - РИА Новости, 11.06.2026
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13:14 11.06.2026
Семь человек пострадали от атак ВСУ в Запорожской области за сутки

Балицкий: семь человек пострадали от атак ВСУ в Запорожской области за сутки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области за сутки зафиксировано 18 атак БПЛА ВСУ на населенные пункты.
  • Пострадали семь человек, включая одного несовершеннолетнего, двое погибли.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Семь человек, из них один несовершеннолетний, пострадали от атак ВСУ в Запорожской области за сутки сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Как сообщил губернатор в четверг, за минувшие сутки зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак вражеских БПЛА на населенные пункты Запорожской области, два жителя скончались.
"Пострадали семь человек, из них один несовершеннолетний", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
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