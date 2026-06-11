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Три человека пострадали в результате атак США на Тегеран - РИА Новости, 11.06.2026
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11:58 11.06.2026
Три человека пострадали в результате атак США на Тегеран

Nour News: три человека пострадали в результате атак США на Тегеран

© РИА НовостиТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости
Тегеран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три человека пострадали в результате атак Соединенных Штатов на столицу Ирана.
ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атак Соединённых Штатов на столицу Ирана, сообщило иранское агентство Nour News со ссылкой на медиков.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало удары по Ирану. Тегеран ответил ударами по базам США.
"В ходе инцидентов, связанных со зверскими атаками США на Тегеран, три человека пострадали", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.
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В миреИранСШАТегеран (город)Министерство обороны СШАДональд Трамп
 
 
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