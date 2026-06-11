Три человека пострадали в результате атак США на Тегеран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три человека пострадали в результате атак Соединенных Штатов на столицу Ирана.
ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атак Соединённых Штатов на столицу Ирана, сообщило иранское агентство Nour News со ссылкой на медиков.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало удары по Ирану. Тегеран ответил ударами по базам США.
"В ходе инцидентов, связанных со зверскими атаками США на Тегеран, три человека пострадали", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.