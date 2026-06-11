ПВО Кувейта отражает воздушную атаку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку рано утром в четверг.
- Военный генеральный штаб сухопутных войск призвал жителей соблюдать указания по технике безопасности и получать информацию из официальных источников.
ДОХА, 11 июн - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку в четверг рано утром, сообщил генеральный штаб сухопутных войск эмирата в социальной сети Х.
"В настоящее время системы ПВО ведут огонь по вражеским воздушным целям в соответствии с установленными оперативными процедурами", - отметили в генштабе.
Военные призвали жителей Кувейта соблюдать указания по технике безопасности и получать информацию из официальных источников.