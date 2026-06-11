ПВО Кувейта отражает воздушную атаку

ДОХА, 11 июн - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку в четверг рано утром, сообщил генеральный штаб сухопутных войск эмирата в социальной сети Х.

"В настоящее время системы ПВО ведут огонь по вражеским воздушным целям в соответствии с установленными оперативными процедурами", - отметили в генштабе.